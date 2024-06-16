Запорожскую область за сутки атаковали более 200 вражеских дронов различной модификации
Воскресенье, 16 июня 2024, 07:56
За прошедшие сутки оккупанты 424 раза ударили по Запорожской области, применив 213 БпЛА различной модификации.
Источник: глава Запорожской ОГА Иван Федоров
Прямая речь: "213 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку".
Реклама:
Детали: Федоров отметил, что всего под вражеским огнем находились 7 населенных пунктов.
В частности, по Роботино и Малой Токмачке россияне совершили 8 обстрелов из РСЗО.
203 артобстрела нанесли по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Роботино, Левадного, Малиновки и Новопрокоповки.
ВИДЕО ДНЯ
"Поступило 4 сообщения о разрушении жилья", – добавил Федоров и уточнил, что мирные жители не пострадали.