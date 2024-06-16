Росія пошкодила газопроводи біля Херсону та у Нікополі
Неділя, 16 червня 2024, 08:28
Внаслідок російських обстрілів пошкоджені газогони у Херсонській громаді та у Нікополі Дніпропетровської області.
Джерело: Херсонська ОВА, Дніпропетровська ОВА
Деталі: Минулої доби російські війська обстрілювали населені пункти Херсонської міської територіальної громади. Ураження зафіксовані в Херсоні та Антонівці: було пошкоджено 2 приватних будинки, газопровід та приватний автомобіль.
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На Дніпропетровщині після нічної тиші під ранок атакований Нікополь.
Ворог застосовував важку артилерію та вгатив дронами-камікадзе.
Сталася пожежа. Пошкоджені 10 приватних будинків й 4 господарські споруди, понівечені газогони та лінія електропередач.