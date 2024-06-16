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Росія пошкодила газопроводи біля Херсону та у Нікополі

Роман ПетренкоНеділя, 16 червня 2024, 08:28
Росія пошкодила газопроводи біля Херсону та у Нікополі
обстріляний 16 червня Нікополь, фото: ОВа

Внаслідок російських обстрілів пошкоджені газогони у Херсонській громаді та у Нікополі Дніпропетровської області.

Джерело: Херсонська ОВА, Дніпропетровська ОВА

Деталі: Минулої доби російські війська обстрілювали населені пункти Херсонської міської територіальної громади. Ураження зафіксовані в Херсоні та Антонівці: було пошкоджено 2 приватних будинки, газопровід та приватний автомобіль.

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На Дніпропетровщині після нічної тиші під ранок атакований Нікополь.

Ворог застосовував важку артилерію та вгатив дронами-камікадзе.

Сталася пожежа. Пошкоджені 10 приватних будинків й 4 господарські споруди, понівечені газогони та лінія електропередач.

Теми: ХерсонДніпропетровська областьгаз
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