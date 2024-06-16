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Россия повредила газопроводы возле Херсона и в Никополе

Роман ПетренкоВоскресенье, 16 июня 2024, 08:28
Россия повредила газопроводы возле Херсона и в Никополе
обстрелянный 16 июня Никополь, фото: ОВа

В результате российских обстрелов повреждены газопроводы в Херсонской общине и в Никополе Днепропетровской области.

Источник: Херсонская ОВА, Днепропетровская ОВА

Детали: За прошедшие сутки российские войска обстреливали населенные пункты Херсонской городской территориальной громады. Поражения зафиксированы в Херсоне и Антоновке: были повреждены 2 частных дома, газопровод и частный автомобиль.

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На Днепропетровщине после ночной тишины под утро атакован Никополь.

Враг применял тяжелую артиллерию и ударил дронами-камикадзе.

Произошел пожар. Повреждены 10 частных домов и 4 хозяйственные постройки, повреждены газопроводы и линия электропередач.

Темы: ХерсонДнепропетровская областьгаз
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