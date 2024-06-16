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Ізраїльська армія оголосила про "тактичні паузи" у воєнних діях

Роман ПетренкоНеділя, 16 червня 2024, 08:50
Ізраїльська армія оголосила про тактичні паузи у воєнних діях
мапа: IDF

З 15 червня ЦАХАЛ оголосив щоденні тактичні паузи в наступах, щоб сприяти надходженню гуманітарної допомоги в Сектор Гази.

Джерело: Армія Ізраїлю

Дослівно: "У рамках триваючих зусиль зі збільшення обсягів гуманітарної допомоги, що надходить до Сектору Гази, і після додаткових обговорень з ООН і міжнародними організаціями, починаючи з суботи 15 червня оголошено "локальну тактичну паузу військової активності" в гуманітарних цілях.

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Це додатковий крок у зусиллях з надання гуманітарної допомоги".

Деталі: За даними ЦАХАЛ, пауза діятиме з 08:00 до 19:00 щодня до скасування вздовж дороги, що веде від контрольованого Ізраїлем КПП "Керем-Шалом".

Теми: ІзраїльПалестинаСектор Гази
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