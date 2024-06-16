Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Израильская армия объявила о "тактических паузах" в военных действиях

Роман ПетренкоВоскресенье, 16 июня 2024, 08:50
Израильская армия объявила о тактических паузах в военных действиях
карта: IDF

С 15 июня ЦАХАЛ объявил ежедневные тактические паузы в наступлениях, чтобы содействовать поступлению гуманитарной помощи в Сектор Газа.

Источник: Армия Израиля

Дословно: "В рамках продолжающихся усилий по увеличению объемов гуманитарной помощи, поступающей в Сектор Газа, и после дополнительных обсуждения с ООН и международными организациями, начиная с субботы 15 июня объявлена "локальная тактическая пауза военной активности" в гуманитарных целях.

Реклама:

Это дополнительный шаг в усилиях по оказанию гуманитарной помощи".

Детали: По данным ЦАХАЛ, пауза будет действовать с 08:00 до 19:00 каждый день до отмены вдоль дороги, ведущей от контролируемого Израилем КПП "Керем-Шалом".

Темы: ИзраильПалестинаСектор Газа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В среду графики отключений света будут действовать круглосуточно

ЕС и Украина официально дали старт переговорам о членстве

СМИ: В ЕС согласовали второй срок фон дер Ляйен во главе Еврокомиссии

документМинобороны не поддержало законопроект о 150 днях на обновление данных

Я делаю все то, что и на телевидении. Выиграл в "танцах": Тищенко приехал в суд

ЕСПЧ признал Россию виновной в систематических нарушениях прав человека в Крыму

Все новости...
Израиль
Из-за взрыва в Рафахе погибли 8 израильских военных
Франция и США попытаются остановить эскалацию между "Хезболлой" и Израилем
Соглашения о прекращении огня в Газе в ближайшее время не будет − Байден
Последние новости
19:14
Правительство разрешило операторам по разминированию забронировать 100% саперов
19:11
Зеленский об открытии переговоров с ЕС: Произошло то, что в марте 2022 года казалось мечтой
19:10
ФутболЛевандовский рассказал, когда планирует завершить карьеру
19:02
Совет ЕС утвердил текст соглашения по безопасности Украины с Евросоюзом
18:51
Крупный банк Украины может перейти в онлайн-режим работы из-за проблем с электричеством зимой
18:50
Ученые обнаружили, что "хроническое" одиночество связано с риском инсульта: как именно
18:48
Два ключевых игрока сборной Украины пропустили предматчевую тренировку накануне игры с Бельгией
18:44
Стефанишина: Украина полностью воплотит 11 требований Венгрии в рамках вступления в ЕС
18:40
Ударили камнем по голове, когда оказывала помощь: на Закарпатье расследуют нападение на фельдшера
18:36
Евро-2024Мбаппе вернулся в стартовый состав сборной Франции
Все новости...
Реклама:
Реклама: