Израильская армия объявила о "тактических паузах" в военных действиях

С 15 июня ЦАХАЛ объявил ежедневные тактические паузы в наступлениях, чтобы содействовать поступлению гуманитарной помощи в Сектор Газа.

Источник: Армия Израиля

Дословно: "В рамках продолжающихся усилий по увеличению объемов гуманитарной помощи, поступающей в Сектор Газа, и после дополнительных обсуждения с ООН и международными организациями, начиная с субботы 15 июня объявлена "локальная тактическая пауза военной активности" в гуманитарных целях.

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Это дополнительный шаг в усилиях по оказанию гуманитарной помощи".

Детали: По данным ЦАХАЛ, пауза будет действовать с 08:00 до 19:00 каждый день до отмены вдоль дороги, ведущей от контролируемого Израилем КПП "Керем-Шалом".