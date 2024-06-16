Трамп погрожує згорнути подальшу допомогу Україні "ще до того, як зайде у Білий дім"

Експрезидент США Дональд Трамп на передвиборчому заході розкритикував масштаби підтримки України, при цьому перекрутивши факти, та заявив, що у разі перемоги одразу "розв'яже питання" з цим.

Джерело: Трамп заявив у промові на передвиборчому заході у Детройті, організованому ініціативою Turning Point USA, фрагменти якої опублікували в Twitter, "Європейська правда"

Деталі: У своєму виступі Трамп розкритикував допомогу Україні, запити якої "ніколи не припиняються".

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"Зеленський, можливо, найкращий агент з продажів серед усіх політиків, які будь-коли жили. Щоразу як він приїздить у нашу країну, він їде звідси з 60 мільярдами доларів", – заявив експрезидент.

Трамп продовжив, що йому "подобається Зеленський" через те, як він вчинив під час скандалу, що спричинив першу спробу імпічменту Трампа, і після того знову повторив першу тезу.

"Щойно, чотири дні тому, він поїхав з 60 мільярдами. Він приїжджає додому й оголошує що йому треба ще 60 мільярдів. І це ніколи не припиняється, ніколи не припиняється. Я розв'яжу питання з цим ще до того, як зайду у Білий дім як президент. Ще будучи обраним президентом, я розв'яжу питання з цим", – заявив Дональд Трамп.

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Довідково: Зеленський останній раз був у США в грудні 2023 року, а не "чотири дні тому", а фінансування на підтримку України у розмірі 61 млрд доларів було погоджене лише раз – у ширшому проєкті щодо фінансування на заходи нацбезпеки, схвалення якого у Конгресі розтяглося на довгі місяці через суперечки щодо південного кордону.

Нагадаємо: Трамп підтримав ту версію проєкту, яку у підсумку ухвалили, і висловив підтримку спікеру Палати представників Майку Джонсону (читайте також Хто "змусив" Трампа дати зброю Україні?).

Минулого року Трамп заявляв, що зможе зупинити російсько-українську війну "за 24 години"

Президент України Володимир Зеленський в одному з останніх інтерв’ю попередив, що Трамп ризикує "стати лузером", якби як президент США реалізував "мирний план" з примусом України до поступок агресору.