Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

25.06

Банківський форум

Трамп погрожує згорнути подальшу допомогу Україні "ще до того, як зайде у Білий дім"

Марія Ємець, Роман ПетренкоНеділя, 16 червня 2024, 09:13
Трамп погрожує згорнути подальшу допомогу Україні ще до того, як зайде у Білий дім
трамп, фото: getty

Експрезидент США Дональд Трамп на передвиборчому заході розкритикував масштаби підтримки України, при цьому перекрутивши факти, та заявив, що у разі перемоги одразу "розв'яже питання" з цим.

Джерело: Трамп заявив у промові на передвиборчому заході у Детройті, організованому ініціативою Turning Point USA, фрагменти якої опублікували в Twitter, "Європейська правда"

Деталі: У своєму виступі Трамп розкритикував допомогу Україні, запити якої "ніколи не припиняються". 

Реклама:

"Зеленський, можливо, найкращий агент з продажів серед усіх політиків, які будь-коли жили. Щоразу як він приїздить у нашу країну, він їде звідси з 60 мільярдами доларів", – заявив експрезидент.  

Трамп продовжив, що йому "подобається Зеленський" через те, як він вчинив під час скандалу, що спричинив першу спробу імпічменту Трампа, і після того знову повторив першу тезу.

"Щойно, чотири дні тому, він поїхав з 60 мільярдами. Він приїжджає додому й оголошує що йому треба ще 60 мільярдів. І це ніколи не припиняється, ніколи не припиняється. Я розв'яжу питання з цим ще до того, як зайду у Білий дім як президент. Ще будучи обраним президентом, я розв'яжу питання з цим",  – заявив Дональд Трамп. 

ВІДЕО ДНЯ

Довідково: Зеленський останній раз був у США в грудні 2023 року, а не "чотири дні тому", а фінансування на підтримку України у розмірі 61 млрд доларів було погоджене лише раз – у ширшому проєкті щодо фінансування на заходи нацбезпеки, схвалення якого у Конгресі розтяглося на довгі місяці через суперечки щодо південного кордону. 

Нагадаємо: Трамп підтримав ту версію проєкту, яку у підсумку ухвалили, і висловив підтримку спікеру Палати представників Майку Джонсону (читайте також Хто "змусив" Трампа дати зброю Україні?).

Минулого року Трамп заявляв, що зможе зупинити російсько-українську війну "за 24 години"

Президент України Володимир Зеленський в одному з останніх інтерв’ю попередив, що Трамп ризикує "стати лузером", якби як президент США реалізував "мирний план" з примусом України до поступок агресору.

Теми: Трампдопомога УкраїніЗеленськийзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео"Бабуся-style": прикордонники затримали переодягненого у жінку чоловіка

Рютте стане новим генсеком НАТО

Румунія передасть Україні свою систему Patriot

фото, оновленоПоліція затримала жінку, яка сплюндрувала могили військових Да Вінчі, Джуса та Петриченка

фотоМіж комбатом 3-ї ОШБ і журналісткою виник конфлікт: кореспондентка заявила про погрози

Рада ухвалила законопроєкт про перезавантаження БЕБ

Усі новини...
Трамп
CNN оприлюднив правила дебатів Байдена і Трампа
Трамп у Капітолії критикував пакет допомоги Україні
WP: Трамп зможе скасувати безпекову угоду, яку планують підписати Байден і Зеленський
Останні новини
17:16
Німеччина передала Україні партію спецтехніки для відновлення енергетики
17:12
Бойлери в Києві споживають третину електроенергії одного блоку АЕС
17:05
відеоДесантники показали, як знищують російські "танки-сараї"
16:49
YouTube Premium, куплений через VPN, починають скасовувати
16:42
Уповноважена: Репарації за сексуальне насилля під час війни отримали вже 40 постраждалих
16:36
Народжуваність у високорозвинених країнах впала вдвічі до рекордного мінімуму
16:29
У Білорусі заявили, що на кордоні побільшало українських військових. ДПСУ відповіла
16:26
Росіяни вдарили по селі Розкішне на Донеччині: є загиблі та поранені
15:59
На Донеччині бригада енергетиків потрапила під обстріл: є постраждалий
15:58
відео"Бабуся-style": прикордонники затримали переодягненого у жінку чоловіка
Усі новини...
Реклама:
Реклама: