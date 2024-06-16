Трамп угрожает свернуть дальнейшую помощь Украине "еще до того, как зайдет в Белый дом"

Экс-президент США Дональд Трамп на предвыборном мероприятии раскритиковал масштабы поддержки Украины, при этом исказив факты, и заявил, что в случае победы сразу "решит вопрос" с этим.

Источник: Трамп заявил в речи на предвыборном мероприятии в Детройте, организованном инициативой Turning Point USA, фрагменты которой опубликовали в Twitter, "Европейская правда"

Детали: В своем выступлении Трамп раскритиковал помощь Украине, запросы которой "никогда не прекращаются".

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"Зеленский, возможно, лучший агент по продажам среди всех политиков, которые когда-либо жили. Каждый раз как он приезжает в нашу страну, он уезжает отсюда с 60 миллиардами долларов", - заявил экс-президент.

Трамп продолжил, что ему "нравится Зеленский" из-за того, как он поступил во время скандала, повлекшего первую попытку импичмента Трампа, и после этого снова повторил первый тезис.

"Только что, четыре дня назад, он уехал с 60 миллиардами. Он приезжает домой и объявляет, что ему надо еще 60 миллиардов. И это никогда не прекращается, никогда не прекращается. Я решу вопрос с этим еще до того, как зайду в Белый дом как президент. Еще будучи избранным президентом, я решу вопрос с этим", - заявил Дональд Трамп.

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Справка: Зеленский последний раз был в США в декабре 2023 года, а не "четыре дня назад", а финансирование на поддержку Украины в размере 61 млрд долларов было согласовано только раз - в более широком проекте по финансированию на меры нацбезопасности, одобрение которого в Конгрессе растянулось на долгие месяцы из-за споров по южной границе.

Напомним: Трамп поддержал ту версию проекта, которую в итоге приняли, и выразил поддержку спикеру Палаты представителей Майку Джонсону.