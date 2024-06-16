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Генштаб оцінює ситуацію на Покровському напрямку як напружену

Роман ПетренкоНеділя, 16 червня 2024, 11:59
Генштаб оцінює ситуацію на Покровському напрямку як напружену
фото: генштаб

Лише від початку доби на Покровському напрямку на Донеччині окупанти здійснили 18 спроб прорвати оборонні рубежі захисників, ситуація за оцінкою військових "напружена".

Джерело: Генштаб

Деталі: Від початку доби вже відбулося 41 бойове зіткнення.

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На Харківському напрямку ворог безуспішно атакував підрозділи Сил оборони в районі Вовчанська.

Також не мав успіху штурм загарбників на Лиманському напрямку. Втрат позицій не допущено.

На Сіверському напрямку ворог проявляє активність. Тут від початку доби вже відбулося п’ять бойових зіткнень. Поблизу Роздолівки та Верхньокам’янського українські захисники відбили по одній атаці противника. В районі Роздолівки активність ворога зберігається - ще три бойових зіткнення продовжуються.

ВІДЕО ДНЯ

За 16 червня на Покровському напрямку окупанти здійснили вже 18 спроб прорвати оборонні рубежі неподалік Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола та Уманського. Дев’ять атак відбито підрозділами Сил оборони, ще стільки ж – тривають. Ситуація напружена. Українські воїни вживають заходів щодо стабілізації обстановки та недопущення просування російського агресора в глибину нашої території.

На Курахівському напрямку відбито штурмову дію окупантів поблизу Парасковіївки, ще один бій триває біля Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони, ворог успіху не має.

На Времівському напрямку сім спроб ворога наблизитися до наших позицій в районах Водяного та Урожайного успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

Також невдачі зазнали дві штурмові дії російських окупантів поблизу Малої Токмачки та Роботиного на Оріхівському напрямку.

Теми: ГенштабЗбройні сили
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