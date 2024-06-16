Генштаб оценивает ситуацию на Покровском направлении как напряженную

Только с начала суток на Покровском направлении в Донецкой области оккупанты совершили 18 попыток прорвать оборонительные рубежи защитников, ситуация по оценке военных "напряженная".

Источник: Генштаб

Детали: С начала суток уже произошло 41 боевое столкновение.

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На Харьковском направлении враг безуспешно атаковал подразделения Сил обороны в районе Волчанска.

Также не имел успеха штурм захватчиков на Лиманском направлении. Потерь позиций не допущено.

На Северском направлении враг проявляет активность. Здесь с начала суток уже произошло пять боевых столкновений. Вблизи Раздоловки и Верхнекаменского украинские защитники отбили по одной атаке противника. В районе Раздоловки активность врага сохраняется - еще три боевых столкновения продолжаются.

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За 16 июня на Покровском направлении оккупанты совершили уже 18 попыток прорвать оборонительные рубежи неподалеку Новоалександровки, Евгеновки, Сокола и Уманского. Девять атак отражены подразделениями Сил обороны, еще столько же - продолжаются. Ситуация напряженная. Украинские воины принимают меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения российского агрессора в глубину нашей территории.

На Кураховском направлении отражено штурмовое действие оккупантов вблизи Парасковиевки, еще один бой продолжается у Красногоровки. Ситуация под контролем Сил обороны, враг успеха не имеет.

На Времовском направлении семь попыток врага приблизиться к нашим позициям в районах Водяного и Урожайного успеха не имели. Потерь позиций не допущено.

Также неудачу потерпели два штурмовых действия российских оккупантов вблизи Малой Токмачки и Роботино на Ореховском направлении.