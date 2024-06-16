Україна та Палау встановили дипломатичні відносини

У Швейцарії президент Володимир Зеленський провів зустріч із лідером Республіки Палау Сурангелем Віппсом-молодшим, ця зустріч стала першим контактом на найвищому рівні між нашими державами і запустила дипломатичні відносини.

Джерело: Зеленський у Facebook

Деталі: У присутності лідерів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і директорка Бюро внутрішніх справ Палау Юніс Аківо підписали Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між державами.

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Глава Української держави подякував за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та запросив Палау долучитися до імплементації пункту Формули миру "Екологічна безпека". Зеленський розповів про загрози для екології, які провокує російська окупація Запорізької АЕС.

Пряма мова Зеленського: "Дуже важливо, що ви знайшли можливість прибути на Саміт миру. Дякую за вашу чітку позицію.

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Питання, які обговорюються на Саміті, важливі не лише для Європи, а й для всього світу".