Украина и Палау установили дипломатические отношения

В Швейцарии президент Владимир Зеленский провел встречу с лидером Республики Палау Сурангелем Виппсом-младшим, эта встреча стала первым контактом на высшем уровне между нашими государствами и запустила дипломатические отношения.

Источник: Зеленский в Facebook

Детали: В присутствии лидеров министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и директор Бюро внутренних дел Палау Юнис Акиво подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между государствами.

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Глава Украинского государства поблагодарил за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и пригласил Палау присоединиться к имплементации пункта Формулы мира "Экологическая безопасность". Зеленский рассказал об угрозах для экологии, которые провоцирует российская оккупация Запорожской АЭС.

Прямая речь Зеленского: "Очень важно, что вы нашли возможность прибыть на Саммит мира. Спасибо за вашу четкую позицию.

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Вопросы, которые обсуждаются на Саммите, важны не только для Европы, но и для всего мира".