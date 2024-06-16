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Росіяни вдарили по Новій Полтавці: поранили 5 дорослих і двох дітей

Валентина РоманенкоНеділя, 16 червня 2024, 13:27
Росіяни вдарили по Новій Полтавці: поранили 5 дорослих і двох дітей
фото прокуратури

У Краматорському районі Донецької області окупаційні російські війська поранили сімох цивільних, двоє з яких – діти.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: 16 червня російська армія вдарила по селу Нова Полтавка Краматорського району. Засіб ураження влучив по території приватного сектору. Внаслідок атаки окупантів на мирний населений пункт семеро сусідів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

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Чотирьох жінок та чоловіка доставили до лікарняного закладу. Також із осколковими пораненнями ушпиталено двох братиків 4 і 7 років, які під час обстрілу перебували на подвір’ї житлового будинку. Усім постраждалим надається кваліфікована медична допомога.

Серед пошкоджених об’єктів – приватні домогосподарства, автомобілі. Тип озброєння встановлюється.

Теми: Донецька областьвійна
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