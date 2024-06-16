Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили по Новой Полтавке: ранили 5 взрослых и двух детей

Валентина РоманенкоВоскресенье, 16 июня 2024, 13:27
Россияне ударили по Новой Полтавке: ранили 5 взрослых и двух детей
фото прокуратуры

В Краматорском районе Донецкой области оккупационные российские войска ранили семерых гражданских, двое из которых - дети.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: 16 июня российская армия ударила по селу Новая Полтавка Краматорского района. Средство поражения попало по территории частного сектора. В результате атаки оккупантов на мирный населенный пункт семеро соседей получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Реклама:

Четверо женщин и мужчина доставлены в больничное учреждение. Также с осколочными ранениями госпитализированы двое братьев 4 и 7 лет, которые во время обстрела находились во дворе жилого дома. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Среди поврежденных объектов - частные домохозяйства, автомобили. Тип вооружения устанавливается.

Темы: Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео90 украинцев вернулись из российского плена

"Я пришел в Раду воплощать идеи президента в жизнь": Тищенко на 60 суток отправили под домашний арест

Мировой лидер морских перевозок отказался заходить в порт Одесса из-за действий таможни

фотоУП показала, как выглядит Часов Яр после 5 месяцев российского наступления

фотоПолиция установила приспешников Тищенко, причастных к нападению в Днепре

В среду графики отключений света будут действовать круглосуточно

Все новости...
Донецкая область
DeepState: Враг продвинулся возле Сокола и в Новоалександровке
Россия обстреляла кассетными боеприпасами Волновахский район: убила людей на огороде
ВСУ показали, как уничтожили 8 российских танков и 8 БМП на Покровском направлении
Последние новости
00:39
В Одесской области прогремел взрыв: враг бьет баллистикой
00:25
Самолет Ассанжа прибыл на остров Сайпан, принадлежащий США
00:04
Дания расписала мировую с Сербией и вышла в плей-офф Евро-2024
23:59
Новости экономики 25 июня: отключение света, военно-учетный документ с QR-кодом выдают в ЦПАУ
23:57
Евро-2024Англия расписала нулевую ничью со Словенией м выиграла свою групу на ЧЕ
23:47
На Тищенко надели браслет не сразу после суда, он успел "засветиться" в ресторане – СМИ
23:16
Qatar Airways признали лучшей авиакомпанией мира
23:11
видеоПрезидент анонсирует "новую конкретику ради мира" в июле
23:08
Ни жениться, ни официально работать. История женщины из Киевщины, которая почти 30 лет жила без паспорта
22:41
Остин впервые поговорил с новым министром обороны РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: