Россияне ударили по Новой Полтавке: ранили 5 взрослых и двух детей

В Краматорском районе Донецкой области оккупационные российские войска ранили семерых гражданских, двое из которых - дети.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: 16 июня российская армия ударила по селу Новая Полтавка Краматорского района. Средство поражения попало по территории частного сектора. В результате атаки оккупантов на мирный населенный пункт семеро соседей получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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Четверо женщин и мужчина доставлены в больничное учреждение. Также с осколочными ранениями госпитализированы двое братьев 4 и 7 лет, которые во время обстрела находились во дворе жилого дома. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Среди поврежденных объектов - частные домохозяйства, автомобили. Тип вооружения устанавливается.