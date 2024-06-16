Зеленський про Саміт миру: Діалог відбувся і може мати практичні наслідки
Президент Володимир Зеленський впевнений, що Саміт миру, який відбувся цими вихідними у Швейцарії, може мати практичні кроки на шляху до миру.
Джерело: виступ Зеленського по завершенню Саміту миру
Пряма мова Зеленського: "Діалог відбувся. Очевидно, що він може мати наслідками абсолютно практичні кроки. Ми усі у світі зацікавлені, щоб атомна станція або інші об’єкти були у безпеці.
Я вдячний учасникам Саміту за повне розуміння та визнання потреби у безпеці Запорізької АЕС, яка була захоплена російськими військами.
Я б хотів подякувати кожному лідеру, кожній країні, яка підтримує наші зусилля у збереженні навігації та вільного обігу продовольства...
І третє - була панель щодо звільнення людей, які зараз у російській неволі".
Деталі: Зеленський наголосив, що Україна має звільнити тисячі людей - як дітей, так і воїнів.
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