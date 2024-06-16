Зеленський про Саміт миру: Діалог відбувся і може мати практичні наслідки

Президент Володимир Зеленський впевнений, що Саміт миру, який відбувся цими вихідними у Швейцарії, може мати практичні кроки на шляху до миру.

Джерело: виступ Зеленського по завершенню Саміту миру

Пряма мова Зеленського: "Діалог відбувся. Очевидно, що він може мати наслідками абсолютно практичні кроки. Ми усі у світі зацікавлені, щоб атомна станція або інші об’єкти були у безпеці.

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Я вдячний учасникам Саміту за повне розуміння та визнання потреби у безпеці Запорізької АЕС, яка була захоплена російськими військами.

Я б хотів подякувати кожному лідеру, кожній країні, яка підтримує наші зусилля у збереженні навігації та вільного обігу продовольства...

І третє - була панель щодо звільнення людей, які зараз у російській неволі".

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Деталі: Зеленський наголосив, що Україна має звільнити тисячі людей - як дітей, так і воїнів.

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