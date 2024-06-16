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Зеленский о Саммите мира: Диалог состоялся и может иметь практические последствия

Роман ПетренкоВоскресенье, 16 июня 2024, 15:05
Зеленский о Саммите мира: Диалог состоялся и может иметь практические последствия
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский уверен, что Саммит мира, который состоялся в эти выходные в Швейцарии, может иметь практические шаги на пути к миру.

Источник: выступление Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Диалог состоялся. Очевидно, что он может иметь последствиями абсолютно практические шаги. Мы все в мире заинтересованы, чтобы атомная станция или другие объекты были в безопасности.

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Я благодарен участникам Саммита за полное понимание и признание потребности в безопасности Запорожской АЭС, которая была захвачена российскими войсками".

Я бы хотел поблагодарить каждого лидера, каждую страну, которая поддерживает наши усилия в сохранении навигации и свободного оборота продовольствия...

И третье - была панель по освобождению людей, которые сейчас в российской неволе".

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Детали: Зеленский отметил, что Украина должна освободить тысячи людей - как детей, так и воинов.

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Темы: мирЗАЭСЗеленский
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