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F-16 з Данії надійдуть в Україну найближчим часом – Зеленський

Андрій Синявський, Роман ПетренкоНеділя, 16 червня 2024, 15:33
F-16 з Данії надійдуть в Україну найближчим часом – Зеленський
f-16, фото: getty images

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Данії Метте Фредеріксен на полях Глобального саміту миру у Швейцарії, де, зокрема, обговорив передачу Копенгагеном Києву винищувачів F-16.

Джерело: Зеленський у X (Twitter), "Європейська правда"

Деталі: Як відомо, низка західних країн об'єднались у "коаліцію винищувачів" на чолі з Данією та Нідерландами з метою постачання Києву сучасної авіації та підготовки льотчиків і допоміжного персоналу.

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"Під час зустрічі ми мали можливість обговорити перебіг підготовки до передачі данських літаків F-16, які надійдуть в Україну найближчим часом", – зазначив Зеленський.

За його словами, окремо лідери країн говорили про затвердження переговорної рамки та початок перемовин про вступ України до ЄС вже у червні.

"Вдячний Метте Фредеріксен за участь у Саміті миру та активне сприяння Данії в залученні країн Глобального Півдня до реалізації Формули миру", – сказав Зеленський.

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Нещодавно міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що перші винищувачі F-16 від її держави будуть передані Україні вже цього літа – відразу після того, як постачання літаків почне Данія.

Британська газета Evening Standard у матеріалі від 10 травня стверджувала з посиланням на "високопоставлене військове джерело", що Україна отримає перші винищувачі F-16 "протягом лічених тижнів".

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявляв, що Україна зможе використовувати данські винищувачі  F-16 для ударів по військових цілях в Росії.

Теми: авіаДаніяПовітряні сили ЗСУ
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