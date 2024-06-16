F-16 из Дании поступят в Украину в ближайшее время - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Дании Метте Фредериксен на полях Глобального саммита мира в Швейцарии, где, в частности, обсудил передачу Копенгагеном Киеву истребителей F-16.

Источник: Зеленский в X (Twitter), "Европейская правда"

Детали: Как известно, ряд западных стран объединились в "коалицию истребителей" во главе с Данией и Нидерландами с целью поставки Киеву современной авиации и подготовки летчиков и вспомогательного персонала.

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"Во время встречи мы имели возможность обсудить ход подготовки к передаче датских самолетов F-16, которые поступят в Украину в ближайшее время", – отметил Зеленский.

По его словам, отдельно лидеры стран говорили об утверждении переговорной рамки и начале переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в июне.

"Благодарен Метте Фредериксен за участие в Саммите мира и активное содействие Дании в привлечении стран Глобального Юга к реализации Формулы мира", – сказал Зеленский.

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Недавно министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что первые истребители F-16 от ее государства будут переданы Украине уже этим летом – сразу после того, как поставки самолетов начнет Дания.

Британская газета Evening Standard в материале от 10 мая утверждала со ссылкой на "высокопоставленный военный источник", что Украина получит первые истребители F-16 "в течение считанных недель".

Министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен заявлял, что Украина сможет использовать датские истребители F-16 для ударов по военным целям в России.