Зеленський готовий почути думки Китаю й Бразилії, коли вони доєднаються до принципів Саміту миру
Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна готова буде почути думки Китаю та Бразилії щодо завершення війни, коли ці країни доєднаються до принципів Саміту миру, навіть якщо їхні думки не співпадають з думками більшості світу.
Джерело: Зеленський на пресконференції за підсумками Глобального саміту миру в Швейцарії
Пряма мова: "Ми не починали війну, ми її не ведемо на території Росії. Війна ведеться на незалежній території держави Україна. До речі, цю незалежність, територіальну цілісність і суверенітет – це я вважаю одним із успіхів цього саміту – визнали абсолютно всі учасники саміту, більшість світу. Це дає потужну підтримку для України.
Тому як тільки Бразилія і Китай доєднаються до тих принципів, які нас усіх тут, цивілізовані країни, об’єднали, ми будемо раді чути їх думки, іноді навіть якщо вони не співпадають з більшістю світу. Це нормально – чути, об’єднувати зусилля щодо закінчення війни".