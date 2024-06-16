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Зеленский готов услышать мнения Китая и Бразилии, когда они присоединятся к принципам Саммита мира

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 июня 2024, 16:54
Зеленский готов услышать мнения Китая и Бразилии, когда они присоединятся к принципам Саммита мира
Владимир Зеленский на Саммите мира, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Украина готова будет услышать мнения Китая и Бразилии в отношении завершения войны, когда эти страны присоединятся к принципам Саммита мира, даже если их мысли не совпадают с мнениями большинства мира.

Источник: Зеленский на пресс-конференции по итогам Глобального саммита мира в Швейцарии

Прямая речь: "Мы не начинали войну, мы ее не ведем на территории России. Война ведется на независимой территории государства Украина. Кстати, эту независимость, территориальную целостность и суверенитет – это я считаю одним из успехов этого саммита – признали абсолютно все участники саммита, большинство мира. Это дает мощную поддержку для Украины.

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Поэтому, как только Бразилия и Китай присоединятся к тем принципам, которые нас всех здесь, цивилизованные страны, объединили, мы будем рады слышать их мнения, иногда даже если они не совпадают с большинством мира. Это нормально – слышать, объединять усилия для окончания войны".

Темы: ЗеленскийКитайБразилиямеждународная общественность
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