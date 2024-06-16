Зеленський: Путін своїм ультиматумом помножив на нуль попередні заяви про бажання миру

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський правитель Володимир Путін своїм ультиматумом напередодні Саміту миру перекреслив усі заяви про готовність до переговорів, зроблені раніше.

Джерело: Зеленський на пресконференції за підсумками Саміту миру

Пряма мова: "Людина (Путін – ред.) пропонує Україні вийти ще з якихось наших територій, які під нашим контролем, які наші, абсолютно законні. Людина, яка хоче закінчити війну, може говорити будь-що, навіть про заморожений конфлікт, який не влаштовує нас, бо ми їм не віримо, але тут людина абсолютно провокувала весь світ і, чесно кажучи, лякала, говорячи, що не збирається закінчувати війну, а хоче далі захоплювати території.

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Це велика помилка, яка для нас корисна… Тут, за лаштунками, майже всі говорили, що одним цим меседжем Путін передав всьому світу, що все, що він до цього говорив про бажання закінчити війну, помножено на нуль. Про це казали всі країни, навіть ті, які мають інший погляд або мали. І це також великий успіх. Іноді помилки ворога – це також успіх".

Деталі: Зеленський також прокоментував репліку журналіста про те, що деякі країни на Саміті миру виступали за залучення представників Росії.

"На цьому Саміті багато країн хотіли залучення представників РФ, а також більшість країн не хоче їм навіть потиснути руку. Тому різні думки у всього світу, і мають право звучати і бути різні думки", - сказав він.

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Зеленський зазначив, що якщо Росія буде присутньою на другому Саміті миру, це означатиме, що "вони вирішили закінчити війну" або "їх змусив світ".

"Росія може завтра почати з нами перемовини, не чекаючи нічого, якщо вона вийде з наших законних територій, це і є повага до статуту ООН", - нагадав також він.

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