Зеленский: Путин своим ультиматумом умножил на ноль предыдущие заявления о желании мира

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский правитель Владимир Путин своим ультиматумом накануне Саммита мира перечеркнул все заявления о готовности к переговорам, сделанные ранее.

Источник: Зеленский на пресс-конференции по итогам Саммита мира

Прямая речь: "Человек (Путин – ред.) предлагает Украине выйти еще с каких-то наших территорий, которые под нашим контролем, которые наши, абсолютно законные. Человек, который хочет закончить войну, может говорить что угодно, даже о замороженном конфликте, который не устраивает нас, потому что мы им не верим, но здесь человек абсолютно провоцировал весь мир и, честно говоря, пугал, говоря, что не собирается заканчивать войну, а хочет дальше захватывать территории.

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Это большая ошибка, которая для нас полезна... Здесь, за кулисами, почти все говорили, что одним этим месседжем Путин передал всему миру, что все, что он до этого говорил о желании закончить войну, умножено на ноль. Об этом говорили все страны, даже те, которые имеют другой взгляд или имели. И это также большой успех. Иногда ошибки врага – это также успех".

Детали: Зеленский также прокомментировал реплику журналиста о том, что некоторые страны на Саммите мира выступали за привлечение представителей России.

"На этом Саммите многие страны хотели привлечения представителей РФ, а также большинство стран не хочет им даже пожать руку. Поэтому разные мнения у всего мира, и имеют право звучать и быть разные мнения", - сказал он.

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Зеленский отметил, что, если Россия будет присутствовать на втором Саммите мира, это будет означать, что "они решили закончить войну" или "их заставил мир".

"Россия может завтра начать с нами переговоры, не дожидаясь ничего, если она выйдет из наших законных территорий, это и есть уважение к уставу ООН", - напомнил также он.

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