Зеленський відповів, чи вважає Китай ворогом

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна ніколи не називала Китай ворогом, але хотіла б, щоб він був другом.

Джерело: Зеленський на пресконференції за підсумками Саміту миру, відповідаючи на питання китайського журналіста, чи Китай для України є ворогом, чи партнером

Пряма мова: "Україна ніколи не казала, що Китай – наш ворог. І я прошу вас не використовувати такі речі. Я завжди говорю, що в України ворог один – Путін, бо саме він напав на нас. Що стосується друзів, то я вважаю, що друзі – це ті, хто допомагає тоді, коли складно. І я б хотів, щоб Китай був другом для України".

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Деталі: Зеленський наголосив, що Україна завжди поважала територіальну цілісність і суверенітет Китаю і хоче, щоб Китай поважав територіальну цілісність і суверенітет України.

"Ми поважаємо ваш народ, ваші цінності, життя і ваш вибір і хотіли б, щоб Китай робив те саме, не більше. Хотілося б і не менше. Китай – дуже серйозна держава, серйозна економіка, яка має політичний і економічний вплив на Росію. Вважаю, що Китай міг би нам допомогти. І тому дуже хотів би, щоб ті чи інші пропозиції, які є у китайської сторони, були в нашому діалозі. Я не можу сприймати пропозиції просто через медіа, це неправильно", – додав президент.

Він також зазначив, що російський правитель Володимир Путін "дезінформаційно або неважливо як іще зробив усе, щоб представники держави Китай працювали з іншими дипломатичними установами інших країн, щоб ті відмінили свою присутність (на Саміті миру – ред.) і підтримку України, а приєднались до китайсько-бразильських пропозицій".

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"І мені здається, це неправильно", – сказав Зеленський.