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Зеленський відповів, чи вважає Китай ворогом

Катерина ТищенкоНеділя, 16 червня 2024, 18:02
Зеленський відповів, чи вважає Китай ворогом
Володимир Зеленський, фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна ніколи не називала Китай ворогом, але хотіла б, щоб він був другом.

Джерело: Зеленський на пресконференції за підсумками Саміту миру, відповідаючи на питання китайського журналіста, чи Китай для України є ворогом, чи партнером

Пряма мова: "Україна ніколи не казала, що Китай – наш ворог. І я прошу вас не використовувати такі речі. Я завжди говорю, що в України ворог один – Путін, бо саме він напав на нас. Що стосується друзів, то я вважаю, що друзі – це ті, хто допомагає тоді, коли складно. І я б хотів, щоб Китай був другом для України".

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Деталі: Зеленський наголосив, що Україна завжди поважала територіальну цілісність і суверенітет Китаю і хоче, щоб Китай поважав територіальну цілісність і суверенітет України.

"Ми поважаємо ваш народ, ваші цінності, життя і ваш вибір і хотіли б, щоб Китай робив те саме, не більше. Хотілося б і не менше. Китай – дуже серйозна держава, серйозна економіка, яка має політичний і економічний вплив на Росію. Вважаю, що Китай міг би нам допомогти. І тому дуже хотів би, щоб ті чи інші пропозиції, які є у китайської сторони, були в нашому діалозі. Я не можу сприймати пропозиції просто через медіа, це неправильно", – додав президент.

Він також зазначив, що російський правитель Володимир Путін "дезінформаційно або неважливо як іще зробив усе, щоб представники держави Китай працювали з іншими дипломатичними установами інших країн, щоб ті відмінили свою присутність (на Саміті миру – ред.) і підтримку України, а приєднались до китайсько-бразильських пропозицій".

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"І мені здається, це неправильно", – сказав Зеленський.

Теми: ЗеленськийКитайРосіявійна
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