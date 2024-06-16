Зеленский ответил, считает ли Китай врагом

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не называла Китай врагом, но хотела бы, чтобы он был другом.

Источник: Зеленский на пресс-конференции по итогам Саммита мира, отвечая на вопрос китайского журналиста, является ли Китай для Украины врагом или партнером

Прямая речь: "Украина никогда не говорила, что Китай – наш враг. И я прошу вас не использовать такие вещи. Я всегда говорю, что у Украины враг один – Путин, потому что именно он напал на нас. Что касается друзей, то я считаю, что друзья – это те, кто помогает тогда, когда сложно. И я бы хотел, чтобы Китай был другом для Украины".

Реклама:

Детали: Зеленский отметил, что Украина всегда уважала территориальную целостность и суверенитет Китая и хочет, чтобы Китай уважал территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Мы уважаем ваш народ, ваши ценности, жизнь и ваш выбор и хотели бы, чтобы Китай делал то же самое, не больше. Хотелось бы и не меньше. Китай – очень серьезное государство, серьезная экономика, которая имеет политическое и экономическое влияние на Россию. Считаю, что Китай мог бы нам помочь. И поэтому очень хотел бы, чтобы те или иные предложения, которые есть у китайской стороны, были в нашем диалоге. Я не могу воспринимать предложения просто через медиа, это неправильно", – добавил президент.

Он также отметил, что российский правитель Владимир Путин "дезинформационно или неважно как еще сделал все, чтобы представители государства Китай работали с другими дипломатическими учреждениями других стран, чтобы те отменили свое присутствие (на Саммите мира - ред.) и поддержку Украины, а присоединились к китайско-бразильским предложениям".

ВИДЕО ДНЯ

"И мне кажется, это неправильно", - сказал Зеленский.