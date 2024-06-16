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Зеленский ответил, считает ли Китай врагом

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 июня 2024, 18:02
Зеленский ответил, считает ли Китай врагом
Владимир Зеленский, фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не называла Китай врагом, но хотела бы, чтобы он был другом.

Источник: Зеленский на пресс-конференции по итогам Саммита мира, отвечая на вопрос китайского журналиста, является ли Китай для Украины врагом или партнером

Прямая речь: "Украина никогда не говорила, что Китай – наш враг. И я прошу вас не использовать такие вещи. Я всегда говорю, что у Украины враг один – Путин, потому что именно он напал на нас. Что касается друзей, то я считаю, что друзья – это те, кто помогает тогда, когда сложно. И я бы хотел, чтобы Китай был другом для Украины".

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Детали: Зеленский отметил, что Украина всегда уважала территориальную целостность и суверенитет Китая и хочет, чтобы Китай уважал территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Мы уважаем ваш народ, ваши ценности, жизнь и ваш выбор и хотели бы, чтобы Китай делал то же самое, не больше. Хотелось бы и не меньше. Китай – очень серьезное государство, серьезная экономика, которая имеет политическое и экономическое влияние на Россию. Считаю, что Китай мог бы нам помочь. И поэтому очень хотел бы, чтобы те или иные предложения, которые есть у китайской стороны, были в нашем диалоге. Я не могу воспринимать предложения просто через медиа, это неправильно", – добавил президент.

Он также отметил, что российский правитель Владимир Путин "дезинформационно или неважно как еще сделал все, чтобы представители государства Китай работали с другими дипломатическими учреждениями других стран, чтобы те отменили свое присутствие (на Саммите мира - ред.) и поддержку Украины, а присоединились к китайско-бразильским предложениям".

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"И мне кажется, это неправильно", - сказал Зеленский.

Темы: ЗеленскийКитайРосcиявойна
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