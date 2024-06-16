Зеленський: Наше завдання – щоб ізоляцію Путіна зрозуміло його суспільство

Президент Володимир Зеленський заявив, що завдання України – зробити так, щоб міжнародну ізоляцію російського правителя Володимира Путіна зрозуміло суспільство самої РФ.

Джерело: Зеленський на пресконференції за підсумками Саміту миру

Деталі: За словами Зеленського, Путін розуміє, що він ізольований, однак "ізольований не повністю", бо є "люди, які балансують".

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Пряма мова: "Як він (Путін – ред.) може побороти ту ізоляцію, яка є зараз? Це вже не "вісімка", він вже не гравець для багатьох країн. До речі, для Китаю він також не гравець. Ми піднімали це питання, я впевнений в цьому.

Вони всі розуміють, що він закінчить все одно або поважаючи міжнародне право, або він піде на якісь радикальні речі, які все одно призведуть до його ізоляції. Тому я вважаю, що він думає сьогодні про двополярність світу і пробує так розділити. Бо вийти йому з ізоляції неможливо. Значить, він повинен зробити все, щоб до нього хтось доєднався.

А наше завдання – робити все, щоб скепсис був... Краще б скепсис залишився скепсисом, а не взяв сторону Росії.

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Наше завдання – зробити все, щоб його ізоляцію зрозуміло і його суспільство. Щоб у нього і всередині його країни був тиск. Тоді є можливість, я думаю, закінчити цю війну дипломатично".