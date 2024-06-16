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Зеленский: Наша задача – чтобы изоляцию Путина поняло его общество

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 июня 2024, 18:34
Зеленский: Наша задача – чтобы изоляцию Путина поняло его общество
Владимир Зеленский на Саммите мира, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что задача Украины – сделать так, чтобы международную изоляцию российского правителя Владимира Путина поняло общество самой РФ.

Источник: Зеленский на пресс-конференции по итогам Саммита мира

Детали: По словам Зеленского, Путин понимает, что он изолирован, однако "изолирован не полностью", потому что есть "люди, которые балансируют".

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Прямая речь: "Как он (Путин – ред.) может побороть ту изоляцию, которая есть сейчас? Это уже не "восьмерка", он уже не игрок для многих стран. Кстати, для Китая он также не игрок. Мы поднимали этот вопрос, я уверен в этом.

Они все понимают, что он закончит все равно или уважая международное право, или он пойдет на какие-то радикальные вещи, которые все равно приведут к его изоляции. Поэтому я считаю, что он думает сегодня о двухполярности мира и пробует так разделить. Потому что выйти ему из изоляции невозможно. Значит, он должен сделать всё, чтобы к нему кто-то присоединился.

А наша задача – делать все, чтобы скепсис был... Лучше бы скепсис остался скепсисом, а не принял сторону России.

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Наша задача – сделать все, чтобы его изоляцию поняло и его общество. Чтобы у него и внутри его страны было давление. Тогда есть возможность, я думаю, закончить эту войну дипломатически".

Темы: ЗеленскийПутинРосcия
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