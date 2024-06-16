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Росіяни вдарили по Харківщині: серед постраждалих – вагітна і підліток

Катерина ТищенкоНеділя, 16 червня 2024, 18:59
Росіяни вдарили по Харківщині: серед постраждалих – вагітна і підліток
наслідки обстрілу с. Піски Радьківські, фото прокуратури

У неділю внаслідок авіаударів РФ по селу Піски Радьківські на Харківщині постраждало троє людей, серед яких вагітна жінка і 13-річний підліток.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура

наслідки обстрілу с. Піски Радьківські, фото прокуратури
наслідки обстрілу с. Піски Радьківські, фото прокуратури

Пряма мова Синєгубова: "Окупанти вдарили по Борівській громаді Ізюмського району.

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У с. Піски Радьківські постраждали троє цивільних: 33-річна вагітна жінка, 13-річний хлопець та 59-річний чоловік. Усі госпіталізовані".

Деталі: У прокуратурі уточнили, що війська РФ завдали авіаударів по с. Піски Радьківські в неділю близько 15:00.

 

Пошкоджено понад 10 житлових будинків, автомобіль швидкої допомоги.

ВІДЕО ДНЯ

13-річний хлопець та 58-річний чоловік отримали поранення. У 32-річної вагітної жінки акубаротравма. Всіх трьох постраждалих госпіталізовано до лікарні.

Попередньо, окупанти вдарили по населеному пункту УМПБ Д-30.

Теми: Харківська областьвійна
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