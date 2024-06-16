Россияне ударили по Харьковщине: среди пострадавших – беременная и подросток

В воскресенье в результате авиаударов РФ по селу Пески Радьковские на Харьковщине пострадали три человека, среди которых беременная женщина и 13-летний подросток.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура

последствия обстрела с. Пески Радьковские, фото прокуратуры

Прямая речь Синегубова: "Оккупанты ударили по Боровской громаде Изюмского района.

Реклама:

В с. Пески Радьковские пострадали трое гражданских: 33-летняя беременная женщина, 13-летний парень и 59-летний мужчина. Все госпитализированы".

Детали: В прокуратуре уточнили, что войска РФ нанесли авиаудары по с. Пески Радьковские в воскресенье около 15:00.

Повреждены более 10 жилых домов, автомобиль скорой помощи.

ВИДЕО ДНЯ

13-летний парень и 58-летний мужчина получили ранения. У 32-летней беременной женщины акубаротравма. Все трое пострадавших госпитализированы в больницу.

Предварительно, оккупанты ударили по населенному пункту УМПБ Д-30.