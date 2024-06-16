Президентка Єврокомісії назвала умову долучення РФ до мирного процесу

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росію можна буде долучити до мирного процесу, коли та висловить готовність до миру, який базується на Статуті ООН.

Джерело: фон дер Ляєн на брифінгу за підсумками першого Саміту миру у Швейцарії, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Глава ЄК закликала Росію почути заклик світової спільноти в тому, щоб поважати територіальну цілісність й суверенітет України, покінчити з насильством та повернути назад українських дітей.

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Пряма мова: "Коли РФ скаже, що готова до миру, спираючись на Статут ООН, тоді й настане час долучити її до мирних зусиль. І я сподіваюся, це станеться швидко".

Більше деталей: Вона вказала, що миру в Україні не вдасться досягти одним кроком, адже це буде подорож, і лідер РФ Володимир Путін не налаштований серйозно щодо завершення війни.

"Він наполягає на капітуляції, він наполягає на здачі українських територій, навіть територій, які сьогодні не окуповані, він наполягає на роззброєнні України, залишаючи її вразливою для подальшої агресії", – зауважила президентка Єврокомісії.

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Фон дер Ляєн наголосила, що жодна країна ніколи б не прийняла таких жахливих умов, тому назвала життєво важливим те, щоб Україна могла протистояти агресії РФ.

Що передувало: Учасники Глобального саміту миру, що проходить у Швейцарії, оприлюднили спільне комюніке про основи миру.

Підсумкову декларацію Глобального саміту миру, що проходить у Швейцарії, підписали 80 держав та чотири організації.

Напередодні саміту у Швейцарії виправили проблемні положення підсумкового документа зустрічі, який міг мати небажані наслідки для України - текст рішення в останні дні змінили.

Після цього кілька держав, що планували взяти участь у зустрічі, відмовилися від поїздки до Швейцарії.

Деталі читайте у статті: Саміт миру помітив агресію: як друзі України врятували Зеленського від "зради" у Швейцарії.