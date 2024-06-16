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Президент Еврокомиссии назвала условие приобщения РФ к мирному процессу

Андрей Синявский, Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 июня 2024, 19:20
Президент Еврокомиссии назвала условие приобщения РФ к мирному процессу
Урсула фон дер Ляйен, фото picture alliance via Getty Images

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россию можно будет привлечь к мирному процессу, когда та выразит готовность к миру, который базируется на Уставе ООН.

Источник: фон дер Ляйен на брифинге по итогам первого Саммита мира в Швейцарии, сообщает "Европейская правда"

Детали: Глава ЕК призвала Россию услышать призыв мирового сообщества в том, чтобы уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, покончить с насилием и вернуть назад украинских детей.

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"Когда РФ скажет, что готова к миру, опираясь на Устав ООН, тогда и наступит время приобщить ее к мирным усилиям. И я надеюсь, это произойдет быстро", – отметила фон дер Ляйен

Она указала, что мира в Украине не удастся достичь одним шагом, ведь это будет путешествие, и лидер РФ Владимир Путин не настроен серьезно относительно завершения войны.

"Он настаивает на капитуляции, он настаивает на сдаче украинских территорий, даже территорий, которые сегодня не оккупированы, он настаивает на разоружении Украины, оставляя ее уязвимой для дальнейшей агрессии", – отметила президент Еврокомиссии.

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Фон дер Ляйен подчеркнула, что ни одна страна никогда бы не приняла таких ужасных условий, поэтому назвала жизненно важным то, чтобы Украина могла противостоять агрессии РФ.

Напомним, участники Глобального саммита мира, который проходит в Швейцарии, обнародовали совместное коммюнике об основах мира.

Что предшествовало: Участники Глобального саммита мира, который проходит в Швейцарии, обнародовали совместное коммюнике об основах мира.

Итоговую декларацию Глобального саммита мира, который проходит в Швейцарии, подписали 80 государств и четыре организации.

Накануне саммита в Швейцарии исправили проблемные положения итогового документа встречи, который мог иметь нежелательные последствия для Украины – текст решения в последние дни изменили.

После этого несколько государств, которые планировали принять участие во встрече, отказались от поездки в Швейцарию.

Детали читайте в статье: Саммит мира заметил агрессию: как друзья Украины спасли Зеленского от "зрады" в Швейцарии.

Темы: ЕврокомиссияРосcияпереговоры
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