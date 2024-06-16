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Британська розвідка: Росія підвищує податки для продовження війни

Андрій Синявський, Катерина ТищенкоНеділя, 16 червня 2024, 19:45
Британська розвідка: Росія підвищує податки для продовження війни
фото LightRocket via Getty Images

Росія підвищує податки, щоб фінансувати свої зростаючі потреби, які зокрема пов'язані з війною проти України, йдеться в огляді Міністерства оборони Британії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на огляд британської розвідки

Деталі: У відомстві зазначають, що збільшення податкового навантаження на бізнес майже напевно обмежить майбутні інвестиції та зростання невійськових секторів.

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В РФ очікують, що податкові зміни забезпечать додаткові надходження до бюджету в розмірі близько 29 мільярдів доларів у 2025 році.

Для цього ставка податку на прибуток підприємств зросте з 20 до 25%, а через нову шкалу найвища ставка податку на прибуток зросте з 15 до 22%.

"Додаткові надходження, отримані, насамперед, завдяки підвищенню податку на прибуток підприємств, майже напевно будуть використані для фінансування державних видатків, що зростають", – йдеться в огляді.

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За прогнозом, який наводить британська розвідка, державні видатки у 2024 році зростуть приблизно на 15% порівняно з 2023 роком, але, найімовірніше, зростатимуть і надалі.

Відомство вказує, що зростання видатків майже напевно продовжиться у 2025 році, оскільки витрати на оборону, ймовірно, зростуть разом із соціальними та інфраструктурними видатками.

Втім, зауважує Міноборони, інвестиції в невійськові сектори, швидше за все, перебувають у стані стагнації, а військові сектори також з високою ймовірністю монополізують значну частину наявних трудових ресурсів.

"Додаткові витрати для бізнесу майже напевно обмежать подальші приватні інвестиції в невійськові сектори", – резюмує розвідка.

Що передувало: Раніше британська розвідка розповіла, що Росія активно задіює сформований "добровольчий корпус" для наступальних дій у війні проти України, всупереч тому, що за своїми характеристиками це формування не дуже підходить для таких завдань.

В одному з попередніх оглядів Міноборони Британії зазначали, що звістки про спроби Росії вербувати громадян країн Африки на війну проти України вказують на те, що Москва вже відчуває нестачу мобілізаційного ресурсу серед в’язнів – категорії, на яку раніше робили основну ставку, щоб зменшити суспільне невдоволення. 

Також британська розвідка цього тижня розповідала, що росіяни досягли обмеженого прориву у Часовому Яру.

Теми: Велика БританіяРосіяподаткивійна
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