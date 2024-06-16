Британская разведка: Россия повышает налоги для продолжения войны

Россия повышает налоги, чтобы финансировать свои растущие потребности, которые в частности связаны с войной против Украины, говорится в обзоре Министерства обороны Британии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на обзор британской разведки

Детали: В ведомстве отмечают, что увеличение налоговой нагрузки на бизнес почти наверняка ограничит будущие инвестиции и рост невоенных секторов.

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В РФ ожидают, что налоговые изменения обеспечат дополнительные поступления в бюджет в размере около 29 миллиардов долларов в 2025 году.

Для этого ставка налога на прибыль предприятий возрастет с 20 до 25%, а через новую шкалу высшая ставка налога на прибыль вырастет с 15 до 22%.

"Дополнительные поступления, полученные, прежде всего, благодаря повышению налога на прибыль предприятий, почти наверняка будут использованы для финансирования государственных расходов, которые растут", – говорится в обзоре.

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По прогнозу, который приводит британская разведка, государственные расходы в 2024 году вырастут примерно на 15% по сравнению с 2023 годом, но, скорее всего, будут расти и в дальнейшем.

Ведомство указывает, что рост расходов почти наверняка продолжится в 2025 году, поскольку расходы на оборону, вероятно, вырастут вместе с социальными и инфраструктурными расходами.

Впрочем, отмечает Минобороны, инвестиции в невоенные сектора, скорее всего, находятся в состоянии стагнации, а военные сектора также с высокой вероятностью монополизируют значительную часть имеющихся трудовых ресурсов.

"Дополнительные расходы для бизнеса почти наверняка ограничат дальнейшие частные инвестиции в невоенные сектора", – резюмирует разведка.

Что предшествовало: Ранее британская разведка рассказала, что Россия активно задействует сформированный "добровольческий корпус" для наступательных действий в войне против Украины, вопреки тому, что по своим характеристикам это формирование не очень подходит для таких задач.

В одном из предыдущих обзоров Минобороны Великобритании отмечали, что известия о попытках России вербовать граждан стран Африки на войну против Украины указывают на то, что Москва уже испытывает недостаток мобилизационного ресурса среди заключенных – категории, на которую ранее делали основную ставку, чтобы уменьшить общественное недовольство.

Также британская разведка на этой неделе рассказывала, что россияне достигли ограниченного прорыва в Часовом Яру.