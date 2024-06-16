Швейцарія хоче обговорити підсумки Саміту миру з Росією й Китаєм

Швейцарія має намір обговорити підсумки Саміту миру з Росією, а також із Китаєм та іншими країнами, які не брали в ньому участі, заявив глава МЗС Швейцарії.

Джерело: міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс, президентка Швейцарії Віола Амерд на пресконференції за підсумками Саміту, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова Кассіса: "У нас є чинне посольство в Москві, і кожні два тижні ми спілкуємося з міністром закордонних справ, і в нас також є намір обговорити з Росією підсумки цієї конференції".

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Деталі: Він повідомив також, що Швейцарія проведе детальне обговорення результатів саміту і з іншими країнами, "у чиї двері ми постукали, а вони не прийшли, наприклад, із Китаєм". Глава МЗС нагадав, що на першому етапі вони запропонували взаємну підтримку, але потім сказали "ні", коли побачили, що на цьому першому етапі неможливо залучити Росію.

Міністр вказав, що Китай і Бразилія можуть піти іншим шляхом, і йдеться також про пошук способу об'єднати ці різні підходи.

Кассіс визнав дилему, що переважна більшість рішень, які було ухвалено, не можуть бути втілені без участі Росії. Водночас Кассіс наголосив, що саме з погляду можливої зацікавленості російської сторони та побудови шляху до миру було обрано три теми для першого саміту – ядерна безпека, продовольча безпека та звільнення полонених, а також тисяч дітей, а не, наприклад, питання територіальної цілісності.

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Разом з тим, президентка Швейцарії Віола Амерд заявила, що, незважаючи на наявність ордера Міжнародного кримінального суду на арешт правителя РФ Володимира Путіна, його присутність може бути влаштована на подальших потенційних конференціях і переговорах щодо миру в Україні, організованих Швейцарією.

Відповідаючи на запитання, чи може бути організовано приїзд Путіна до Швейцарії з урахуванням виданого МКС ордена на його арешт для подальших переговорів і, можливо, конференції щодо миру в Україні, Амерд сказала, що це можливо.

"Так, якщо присутність державного діяча необхідна для проведення конференції, то можна зробити виняток. І в разі переговорів про мир в Україні з Росією це було б якраз таким випадком. Але це має бути рішення уряду", – сказала президентка.

Зі свого боку міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс також зазначив, що це може бути організовано.

"Це можливо відповідно до наших законів. Звичайно, ми маємо робити це разом із МКС, але як держава, що приймає, – можемо зробити виняток із цього", – зазначив глава МЗС.

Що передувало: Учасники Глобального саміту миру, що проходив у Швейцарії, оприлюднили спільне комюніке про основи миру.

Підсумкову декларацію Глобального саміту миру, що проходить у Швейцарії, підписали 80 держав та чотири організації.

Напередодні саміту у Швейцарії виправили проблемні положення підсумкового документа зустрічі, який міг мати небажані наслідки для України - текст рішення в останні дні змінили. Після цього кілька держав, що планували взяти участь у зустрічі, відмовилися від поїздки до Швейцарії.

Деталі читайте у статті: Саміт миру помітив агресію: як друзі України врятували Зеленського від "зради" у Швейцарії.