Швейцария хочет обсудить итоги Саммита мира с Россией и Китаем

Швейцария намерена обсудить итоги Саммита мира с Россией, а также с Китаем и другими странами, которые не принимали в нем участия, заявил глава МИД Швейцарии.

Источник: министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис, президент Швейцарии Виола Амерд на пресс-конференции по итогам Саммита, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь Кассиса: "У нас есть действующее посольство в Москве, и каждые две недели мы общаемся с министром иностранных дел, и у нас также есть намерение обсудить с Россией итоги этой конференции".

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Детали: Он сообщил также, что Швейцария проведет детальное обсуждение результатов саммита и с другими странами, "в чьи двери мы постучали, а они не пришли, например, с Китаем". Глава МИД напомнил, что на первом этапе они предложили взаимную поддержку, но потом сказали "нет", когда увидели, что на этом первом этапе невозможно привлечь Россию.

Министр указал, что Китай и Бразилия могут пойти другим путем, и речь идет также о поиске способа объединить эти разные подходы.

Кассис признал дилемму, что подавляющее большинство решений, которые были приняты, не могут быть воплощены без участия России. В то же время Кассис отметил, что именно с точки зрения возможной заинтересованности российской стороны и построения пути к миру были выбраны три темы для первого саммита – ядерная безопасность, продовольственная безопасность и освобождение пленных, а также тысяч детей, а не, например, вопрос территориальной целостности.

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Вместе с тем, президент Швейцарии Виола Амерд заявила, что, несмотря на наличие ордера Международного уголовного суда на арест правителя РФ Владимира Путина, его присутствие может быть устроено на дальнейших потенциальных конференциях и переговорах по миру в Украине, организованных Швейцарией.

Отвечая на вопрос, может ли быть организован приезд Путина в Швейцарию с учетом выданного МУС ордена на его арест для дальнейших переговоров и, возможно, конференции по миру в Украине, Амерд сказала, что это возможно.

"Да, если присутствие государственного деятеля необходимо для проведения конференции, то можно сделать исключение. И в случае переговоров о мире в Украине с Россией это было бы как раз таким случаем. Но это должно быть решение правительства", – сказала президент.

Со своей стороны, министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис также отметил, что это может быть организовано.

"Это возможно в соответствии с нашими законами. Конечно, мы должны делать это вместе с МУС, но как принимающее государство – можем сделать исключение из этого", – отметил глава МИД.

Что предшествовало: Участники Глобального саммита мира, который проходил в Швейцарии, обнародовали совместное коммюнике об основах мира.

Итоговую декларацию Глобального саммита мира, который проходит в Швейцарии, подписали 80 государств и четыре организации.

Накануне саммита в Швейцарии исправили проблемные положения итогового документа встречи, который мог иметь нежелательные последствия для Украины – текст решения в последние дни изменили. После этого несколько государств, которые планировали принять участие во встрече, отказались от поездки в Швейцарию.

Детали читайте в статье: Саммит мира заметил агрессию: как друзья Украины спасли Зеленского от "зрады" в Швейцарии.