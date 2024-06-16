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"Укренерго": до кінця липня ситуація буде значно важчою, можливі суттєві відключення

Катерина ТищенкоНеділя, 16 червня 2024, 22:03
Укренерго: до кінця липня ситуація буде значно важчою, можливі суттєві відключення
ілюстративне фото Getty Images

Найближчим часом і до кінця липня на українців чекають довші планові відключення електроенергії, оскільки ситуація в енергосистемі погіршиться.

Джерело: голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі "Суспільного"

Пряма мова: "Наступний тиждень і навіть декілька наступних тижнів ситуація буде набагато важчою, ніж сьогодні, будуть графіки відключень. Причому з 11 ранку до 23 вечора ці графіки будуть ще дещо більшими, ніж решту доби. І така ситуація продовжуватиметься приблизно до кінця липня.

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Це буде пов’язано з особливостями ремонту на енергоблоках атомних електростанцій. Тому десь місяць-півтора треба готуватися до того, що графіки будуть присутні в нашому житті, і вони можуть бути досить суттєвими, особливо в вечірні години, в години пікового споживання".

Деталі: Кудрицький зазначив, що прогнозоване потепління "вплине на збільшення споживання і відповідно на збільшення дефіциту потужності в системі".

"Але ми будемо намагатися заздалегідь визначати величини цього дефіциту, щоб відключення були все-таки плановими. Вони можуть бути трошки довшими, але важливо, щоб вони були плановими", – наголосив він.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: За вказівкою "Укренерго", стабілізаційні відключення у понеділок, 17 червня, планують застосовувати протягом усього дня, з 08:00 до 24:00.

Теми: електроенергія
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