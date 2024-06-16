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"Укрэнерго": до конца июля ситуация будет тяжелее, возможны существенные отключения

Катерина ТищенкоВоскресенье, 16 июня 2024, 22:03
Укрэнерго: до конца июля ситуация будет тяжелее, возможны существенные отключения
иллюстративное фото Getty Images

В ближайшее время и до конца июля украинцев ждут более долгие плановые отключения электроэнергии, поскольку ситуация в энергосистеме ухудшится.

Источник: председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире "Суспільного"

Прямая речь: "Следующую неделю и даже несколько следующих недель ситуация будет гораздо тяжелее, чем сегодня, будут графики отключений. Причем с 11 утра до 23 вечера эти графики будут еще несколько больше, чем в остальные сутки. И такая ситуация будет продолжаться примерно до конца июля.

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Это будет связано с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций. Поэтому где-то месяц-полтора надо готовиться к тому, что графики будут присутствовать в нашей жизни, и они могут быть достаточно существенными, особенно в вечерние часы, в часы пикового потребления".

Детали: Кудрицкий отметил, что прогнозируемое потепление "повлияет на увеличение потребления и соответственно на увеличение дефицита мощности в системе".

"Но мы будем стараться заранее определять величины этого дефицита, чтобы отключения были все-таки плановыми. Они могут быть немножко длиннее, но важно, чтобы они были плановыми", - подчеркнул он.

Темы: электроэнергия
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