"Укрэнерго": до конца июля ситуация будет тяжелее, возможны существенные отключения

В ближайшее время и до конца июля украинцев ждут более долгие плановые отключения электроэнергии, поскольку ситуация в энергосистеме ухудшится.

Источник: председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире "Суспільного"

Прямая речь: "Следующую неделю и даже несколько следующих недель ситуация будет гораздо тяжелее, чем сегодня, будут графики отключений. Причем с 11 утра до 23 вечера эти графики будут еще несколько больше, чем в остальные сутки. И такая ситуация будет продолжаться примерно до конца июля.

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Это будет связано с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций. Поэтому где-то месяц-полтора надо готовиться к тому, что графики будут присутствовать в нашей жизни, и они могут быть достаточно существенными, особенно в вечерние часы, в часы пикового потребления".

Детали: Кудрицкий отметил, что прогнозируемое потепление "повлияет на увеличение потребления и соответственно на увеличение дефицита мощности в системе".

"Но мы будем стараться заранее определять величины этого дефицита, чтобы отключения были все-таки плановыми. Они могут быть немножко длиннее, но важно, чтобы они были плановыми", - подчеркнул он.