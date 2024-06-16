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По всій Україні в понеділок дощі, подекуди грози

Катерина ТищенкоНеділя, 16 червня 2024, 23:18
По всій Україні в понеділок дощі, подекуди грози
ілюстративне фото Pixabay

У понеділок, 17 червня, по всій Україні очікуються дощі, місцями значні, подекуди грози.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 17 червня, meteo.gov.ua
прогноз погоди на 17 червня, meteo.gov.ua

Деталі: В Україні помірні дощі, подекуди грози, у північно-східній частині місцями значні дощі; вночі у більшості західних та Вінницькій областях без опадів.

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Вітер північно-західний, у південно-східній частині південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 13-18°, у західних областях 10-15°; вдень 21-26°, на півдні 24-29°.

На Київщині короткочасний дощ, місцями по області гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

ВІДЕО ДНЯ

Температура вночі 13-18°, вдень 21-26°; у Києві вночі 16-18°, вдень 23-25°.

Теми: погода
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