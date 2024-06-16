По всей Украине в понедельник дожди, местами грозы

В понедельник, 17 июня, по всей Украине ожидаются дожди, местами значительные, местами грозы.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

прогноз погоды на 17 июня, meteo.gov.ua

Детали: В Украине умеренные дожди, местами грозы, в северо-восточной части местами значительные дожди; ночью в большинстве западных и Винницкой областях без осадков.

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Ветер северо-западный, в юго-восточной части юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 13-18°, в западных областях 10-15°; днем 21-26°, на юге 24-29°.

На Киевщине кратковременный дождь, местами по области гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

ВИДЕО ДНЯ

Температура ночью 13-18°, днем 21-26°; в Киеве ночью 16-18°, днем 23-25°.