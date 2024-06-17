НАТО обговорює приведення ядерної зброї в бойову готовність – Столтенберг

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Альянс веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї на тлі зростаючої загрози з боку Росії та Китаю.

Джерело: Столтенберг в інтерв'ю The Telegraph

Деталі: Столтенберг зазначив, що блок повинен показати свій ядерний арсенал світу, щоб надіслати пряме послання ворогам.

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Він повідомив, що між членами Альянсу проводяться консультації щодо виведення ракет зі сховищ і приведення їх у стан бойової готовності – як засобу стримування.

Пряма мова: "Я не буду вдаватися в оперативні деталі щодо того, скільки ядерних боєголовок має бути в бойовому складі, а скільки – на зберіганні, але ми повинні консультуватися з цих питань. І саме це ми робимо".

Деталі: Столтенберг сказав, що ядерна прозорість має бути наріжним каменем ядерної стратегії НАТО, щоб підготувати Альянс до того, що він назвав "більш небезпечним світом".

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Видання зазначає, що 10 років тому, коли Столтенберг очолив блок, ядерні навчання проводилися в умовах повної секретності.

Зараз він відкрито хвалить 32 союзників за їхній внесок у стримування, в тому числі Нідерланди за нещодавні інвестиції у винищувачі подвійного призначення, які можуть нести американську ядерну зброю.

Пряма мова: "Прозорість допомагає донести прямий сигнал про те, що ми, звичайно, є ядерним альянсом".

"Метою НАТО, звісно, є світ без ядерної зброї, але поки ядерна зброя існує, ми залишатимемося ядерним альянсом, тому що світ, в якому Росія, Китай і Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО не має, є більш небезпечним".

Деталі: Він попередив, що Китай, зокрема, інвестує значні кошти в сучасні озброєння, в тому числі в свій ядерний арсенал, який, за його словами, зросте до 1000 боєголовок вже до 2030 року.

Пряма мова: "А це означає, що в недалекому майбутньому НАТО може зіткнутися з чимось, з чим він ніколи раніше не стикався, а саме з двома ядерними потенційними супротивниками – Китаєм і Росією. Звичайно, це матиме наслідки".

Деталі: Попередження Столтенберга прозвучали після того, як минулого тижня група G7 різко розкритикувала Китай і Росію в комюніке, в якому закликала Пекін припинити постачання військових технологій до Москви і виступила проти "мілітаризації" Китаю в Тихоокеанському регіоні.

США і Великобританія передали свої сили ядерного стримування НАТО, в той час як інші європейські союзники розділяють тягар відповідальності, зберігаючи зброю на своїй території і інвестуючи в системи для її запуску.

Кількість діючих ядерних боєзарядів тримається в таємниці, але за оцінками, Великобританія має близько 40 з 225, які можуть бути розгорнуті в будь-який момент. США мають таких близько 1700 з 3700 одиниць.

Франція, третя ядерна держава НАТО, не надає свій атомний арсенал в розпорядження Альянсу через давнє рішення зберігати незалежність у питаннях власного стримування.

Столтенберг наполягав на тому, що США і їхні європейські союзники зараз модернізують свої ядерні сили стримування перед обличчям зростаючої загрози з боку Росії.

Пряма мова: "США модернізують свої гравітаційні бомби для ядерних боєголовок, які вони мають в Європі, а європейські союзники модернізують літаки, які будуть призначені для ядерної місії НАТО".

"Потім, звичайно, є Велика Британія, яка є особливою, тому що має власну ядерну зброю".

Деталі: Генсек НАТО відмовився обговорювати, скільки боєголовок має бути виведено зі складів і приведено у стан бойової готовності, але повідомив, що консультації з цього питання проводяться в режимі реального часу.

Пряма мова: "Реальність така, що ми всі скоротили витрати на оборону, коли напруженість зменшилась після закінчення холодної війни. А тепер, коли напруженість знову зростає, ми повинні збільшити витрати на оборону.

Я був прем'єр-міністром протягом 10 років і знаю, що важко знайти гроші на оборону, тому що більшість політиків завжди вважають за краще витрачати гроші на охорону здоров'я, освіту, інфраструктуру та інші важливі завдання".

"Але коли ми скорочуємо витрати на оборону, коли напруженість спадає, ми повинні бути здатні збільшити їх, коли напруженість знову зростає – і це саме те, що зараз роблять члени Альянсу, Велика Британія, а також й інші союзники".