НАТО обсуждает приведение ядерного оружия в боевую готовность – Столтенберг

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Альянс ведет переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия на фоне растущей угрозы со стороны России и Китая.

Источник: Столтенберг в интервью The Telegraph

Детали: Столтенберг отметил, что блок должен показать свой ядерный арсенал миру, чтобы послать прямое послание врагам.

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Он сообщил, что между членами Альянса проводятся консультации по выводу ракет из хранилищ и приведения их в состояние боевой готовности - как средства сдерживания.

Прямая речь: "Я не буду вдаваться в оперативные детали относительно того, сколько ядерных боеголовок должно быть в боевом составе, а сколько – на хранении, но мы должны консультироваться по этим вопросам. И именно это мы делаем".

Детали: Столтенберг сказал, что ядерная прозрачность должна быть краеугольным камнем ядерной стратегии НАТО, чтобы подготовить Альянс к тому, что он назвал "более опасным миром".

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Издание отмечает, что 10 лет назад, когда Столтенберг возглавил блок, ядерные учения проводились в условиях полной секретности.

Сейчас он открыто хвалит 32 союзников за их вклад в сдерживание, в том числе Нидерланды за недавние инвестиции в истребители двойного назначения, которые могут нести американское ядерное оружие.

Прямая речь: "Прозрачность помогает донести прямой сигнал о том, что мы, конечно, являемся ядерным альянсом".

"Целью НАТО, конечно, является мир без ядерного оружия, но пока ядерное оружие существует, мы будем оставаться ядерным альянсом, потому что мир, в котором Россия, Китай и Северная Корея имеют ядерное оружие, а НАТО не имеет, является более опасным".

Детали: Он предупредил, что Китай, в частности, инвестирует значительные средства в современные вооружения, в том числе в свой ядерный арсенал, который, по его словам, возрастет до 1000 боеголовок уже к 2030 году.

Прямая речь: "А это означает, что в недалеком будущем НАТО может столкнуться с чем-то, с чем он никогда раньше не сталкивался, а именно с двумя ядерными потенциальными противниками - Китаем и Россией. Конечно, это будет иметь последствия".

Детали: Предупреждения Столтенберга прозвучали после того, как на прошлой неделе группа G7 резко раскритиковала Китай и Россию в коммюнике, в котором призвала Пекин прекратить поставки военных технологий в Москву и выступила против "милитаризации" Китая в Тихоокеанском регионе.

США и Великобритания передали свои силы ядерного сдерживания НАТО, в то время как другие европейские союзники разделяют бремя ответственности, сохраняя оружие на своей территории и инвестируя в системы для его запуска.

Количество действующих ядерных боезарядов держится в тайне, но по оценкам, Великобритания имеет около 40 из 225, которые могут быть развернуты в любой момент. США имеют таких около 1700 из 3700 единиц.

Франция, третья ядерная держава НАТО, не предоставляет свой атомный арсенал в распоряжение Альянса из-за давнего решения сохранять независимость в вопросах собственного сдерживания.

Столтенберг настаивал на том, что США и их европейские союзники сейчас модернизируют свои ядерные силы сдерживания перед лицом растущей угрозы со стороны России.

Прямая речь: "США модернизируют свои гравитационные бомбы для ядерных боеголовок, которые они имеют в Европе, а европейские союзники модернизируют самолеты, которые будут предназначены для ядерной миссии НАТО".

"Затем, конечно, есть Великобритания, которая является особой, потому что имеет собственное ядерное оружие".

Детали: Генсек НАТО отказался обсуждать, сколько боеголовок должно быть выведено со складов и приведено в состояние боевой готовности, но сообщил, что консультации по этому вопросу проводятся в режиме реального времени.

Прямая речь: "Реальность такова, что мы все сократили расходы на оборону, когда напряженность уменьшилась после окончания холодной войны. А теперь, когда напряженность снова растет, мы должны увеличить расходы на оборону.

Я был премьер-министром в течение 10 лет и знаю, что трудно найти деньги на оборону, потому что большинство политиков всегда предпочитают тратить деньги на здравоохранение, образование, инфраструктуру и другие важные задачи".

"Но когда мы сокращаем расходы на оборону, когда напряженность спадает, мы должны быть способны увеличить их, когда напряженность снова растет – и это именно то, что сейчас делают члены Альянса, Великобритания, а также и другие союзники".