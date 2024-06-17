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У Грузії за день сталися чотири землетруси

Ольга Глущенко Понеділок, 17 червня 2024, 06:40
У Грузії за день сталися чотири землетруси
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З DIGITALGOV.GOV

У Грузії в неділю сталися чотири землетруси, магнітуда яких коливалася від 3,3 до 4,7 бала.

Джерело: Ехо Кавказу

Деталі: Зазначається, що перші поштовхи були зафіксовані о 17:16 за тбіліським часом, потім о 19:42, 19;49 і 20:08.

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За даними Національного центру сейсмічного моніторингу, епіцентр підземних поштовхів був поблизу сіл Ірі та Баджіхеві, на південний схід від міста Оні.

Магнітуда першого землетрусу становила 3,8 бала, другого – 4,7, третього – 4,4, четвертого – 3,3.

Теми: землетрусГрузія
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