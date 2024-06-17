В Грузии за день произошли четыре землетрясения

В Грузии в воскресенье произошли четыре землетрясения, магнитуда которых колебалась от 3,3 до 4,7 балла.

Источник: Эхо Кавказа

Детали: Отмечается, что первые толчки были зафиксированы в 17:16 по тбилисскому времени, затем в 19:42, 19;49 и 20:08.

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По данным Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр подземных толчков был вблизи сел Ири и Баджихеви, к юго-востоку от города Они.

Магнитуда первого землетрясения составила 3,8 балла, второго – 4,7, третьего – 4,4, четвертого – 3,3.