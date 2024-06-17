ICAN: У 2023 році ядерні держави витратили $91,4 млрд на модернізацію свого арсеналу 

Міжнародна кампанія за ліквідацію ядерної зброї (ICAN) завила, що дев'ять ядерних держав світу продовжують модернізувати свою ядерну зброю – у 2023 році вони витратили на свої арсенали загалом $91,4 млрд.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство AP

Деталі: Цифри свідчать про збільшення глобальних витрат на ядерну зброю на $10,7 млрд у 2023 році порівняно з 2022 роком, причому 80% цього збільшення припадає на Сполучені Штати.

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Частка США в загальних витратах – $51,5 млрд, що більше, ніж у всіх інших ядерних країн разом узятих.

"За останні п'ять років спостерігається помітна тенденція до зростання кількості грошей, виділених на розробку цієї найбільш негуманної і руйнівної зброї", – сказала Алісія Сандерс-Закре, координаторка з питань політики і досліджень в ICAN.

За її словами, наступним за обсягом витрат є Китай – $11,8 млрд, а Росія посідає третє місце з $8,3 млрд.

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За оцінками Стокгольмського інституту дослідження проблем миру SIPRI, близько 2100 розгорнутих боєголовок на балістичних ракетах перебувають у стані високої бойової готовності, і майже всі вони належать Росії або США. Проте вважається, що Китай також вперше привів деякі боєголовки у стан підвищеної бойової готовності.

За даними SIPRI, Росія і США разом володіють майже 90% всієї ядерної зброї. Розміри їхніх військових запасів, схоже, залишалися відносно стабільними у 2023 році, хоча, за оцінками, Росія розгорнула приблизно на 36 боєголовок більше оперативних сил, ніж у січні 2023 року, додали в SIPRI.

"Ми не бачили, щоб ядерна зброя відігравала таку важливу роль у міжнародних відносинах з часів холодної війни", – сказав Вілфред Ван, директор програми Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру з питань зброї масового знищення.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні заявив, що Альянс веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї через загрозу, що зростає з боку РФ та Китаю.

Нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що РФ потенційно може тримати у Калінінградській області близько 100 тактичних ядерних боєголовок.