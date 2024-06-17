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ICAN: У 2023 році ядерні держави витратили $91,4 млрд на модернізацію свого арсеналу 

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцПонеділок, 17 червня 2024, 09:04
ICAN: У 2023 році ядерні держави витратили $91,4 млрд на модернізацію свого арсеналу 
РОСІЙСЬКІ РАКЕТНІ УСТАНОВКИ, ЯКІ МОЖУТЬ ПЕРЕНОСИТИ ЯДЕРНІ БОЄЗАРЯДИ. ФОТО GETTY IMAGES

Міжнародна кампанія за ліквідацію ядерної зброї (ICAN) завила, що дев'ять ядерних держав світу продовжують модернізувати свою ядерну зброю – у 2023 році вони витратили на свої арсенали загалом $91,4 млрд.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на агентство AP

Деталі: Цифри свідчать про збільшення глобальних витрат на ядерну зброю на $10,7 млрд у 2023 році порівняно з 2022 роком, причому 80% цього збільшення припадає на Сполучені Штати. 

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Частка США в загальних витратах – $51,5 млрд, що більше, ніж у всіх інших ядерних країн разом узятих.

"За останні п'ять років спостерігається помітна тенденція до зростання кількості грошей, виділених на розробку цієї найбільш негуманної і руйнівної зброї", – сказала Алісія Сандерс-Закре, координаторка з питань політики і досліджень в ICAN.

За її словами, наступним за обсягом витрат є Китай – $11,8 млрд, а Росія посідає третє місце з $8,3 млрд.

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За оцінками Стокгольмського інституту дослідження проблем миру SIPRI, близько 2100 розгорнутих боєголовок на балістичних ракетах перебувають у стані високої бойової готовності, і майже всі вони належать Росії або США. Проте вважається, що Китай також вперше привів деякі боєголовки у стан підвищеної бойової готовності.

За даними SIPRI, Росія і США разом володіють майже 90% всієї ядерної зброї. Розміри їхніх військових запасів, схоже, залишалися відносно стабільними у 2023 році, хоча, за оцінками, Росія розгорнула приблизно на 36 боєголовок більше оперативних сил, ніж у січні 2023 року, додали в SIPRI.

"Ми не бачили, щоб ядерна зброя відігравала таку важливу роль у міжнародних відносинах з часів холодної війни", – сказав Вілфред Ван, директор програми Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру з питань зброї масового знищення.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг напередодні заявив, що Альянс веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї через загрозу, що зростає з боку РФ та Китаю.

Нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що РФ потенційно може тримати у Калінінградській області близько 100 тактичних ядерних боєголовок.

Теми: ядерна зброяСША
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