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ICAN: В 2023 году ядерные державы израсходовали $91,4 млрд на модернизацию своего арсенала

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПонедельник, 17 июня 2024, 09:04
ICAN: В 2023 году ядерные державы израсходовали $91,4 млрд на модернизацию своего арсенала
РОССИЙСКИЕ РАКЕТНЫЕ УСТАНОВКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПЕРЕНОСИТЬ ЯДЕРНЫЕ БОЕЗАРЯДЫ. ФОТО GETTY IMAGES

Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) завила, что девять ядерных держав мира продолжают модернизировать свое ядерное оружие - в 2023 году они потратили на свои арсеналы в общей сложности $91,4 млрд.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP

Детали: Цифры свидетельствуют об увеличении глобальных расходов на ядерное оружие на $10,7 млрд в 2023 году по сравнению с 2022 годом, причем 80% этого увеличения приходится на Соединенные Штаты. 

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Доля США в общих расходах – $51,5 млрд, что больше, чем у всех остальных ядерных стран вместе взятых.

"За последние пять лет наблюдается заметная тенденция к росту количества денег, выделенных на разработку этого наиболее негуманного и разрушительного оружия", – сказала Алисия Сандерс-Закре, координатор по вопросам политики и исследований в ICAN.

По ее словам, следующим по объему расходов является Китай – $11,8 млрд, а Россия занимает третье место с $8,3 млрд.

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По оценкам Стокгольмского института исследования проблем мира SIPRI, около 2100 развернутых боеголовок на баллистических ракетах находятся в состоянии высокой боевой готовности, и почти все они принадлежат России или США. Однако считается, что Китай также впервые привел некоторые боеголовки в состояние повышенной боевой готовности.

По данным SIPRI, Россия и США вместе владеют почти 90% всего ядерного оружия. Размеры их военных запасов, похоже, оставались относительно стабильными в 2023 году, хотя, по оценкам, Россия развернула примерно на 36 боеголовок больше оперативных сил, чем в январе 2023 года, добавили в SIPRI.

"Мы не видели, чтобы ядерное оружие играло такую важную роль в международных отношениях со времен холодной войны", – сказал Уилфред Ван, директор программы Стокгольмского международного института исследования проблем мира по вопросам оружия массового уничтожения.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне заявил, что Альянс ведет переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия из-за растущей угрозы со стороны РФ и Китая.

Недавно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предположил, что РФ потенциально может держать в Калининградской области около 100 тактических ядерных боеголовок.

Темы: ядерное оружиеСША
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