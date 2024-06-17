У Румунії в ДТП потрапив автобус з 57 українцями, є поранені

У Румунії в ніч на 17 червня рейсовий автобус з 57 громадянами України, зокрема 42 неповнолітніми, зіткнувся із вантажівкою. Чотирьох людей – двох дорослих і двох дітей – доправили до лікарні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Digi24

Деталі: Внаслідок аварії, яка сталася в ніч на понеділок, чотирьох осіб – двох дорослих і двох дітей – доправили до лікарні.

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фото з румунських ЗМІ

За словами інспекції з надзвичайних ситуацій, ДТП сталася між містами Таріверде та Бая, на залізничному переїзді.

На місце події направили кілька пожежних бригад та бригад швидкої допомоги.

"В автобусі перебувало 57 громадян України – 42 неповнолітніх та 15 дорослих. З них 15 осіб (2 дорослих та 13 дітей) потребують медичної допомоги. Рух перекрито в обох напрямках", – заявили в інспекції з надзвичайних ситуацій.

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Нещодавно внаслідок зіткнення поїздів у Чехії загинули четверо людей, серед яких дві громадянки України.

Нагадаємо: Наприкінці березня в аварії автобуса у Німеччині постраждали дві українки, а у Польщі 18-річний громадянин України загинув у ДТП, тікаючи від поліції.