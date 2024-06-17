В Румынии в ДТП попал автобус с 57 украинцами, есть раненые

В Румынии в ночь на 17 июня рейсовый автобус с 57 гражданами Украины, в том числе 42 несовершеннолетними, столкнулся с грузовиком. Четырех человек - двух взрослых и двух детей - доставили в больницу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24

Детали: В результате аварии, которая произошла в ночь на понедельник, четырех человек – двух взрослых и двух детей – доставили в больницу.

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фото из румынских СМИ

По словам инспекции по чрезвычайным ситуациям, ДТП произошло между городами Тариверде и Бая, на железнодорожном переезде.

На место происшествия направили несколько пожарных бригад и бригад скорой помощи.

"В автобусе находилось 57 граждан Украины – 42 несовершеннолетних и 15 взрослых. Из них 15 человек (2 взрослых и 13 детей) нуждаются в медицинской помощи. Движение перекрыто в обоих направлениях", – заявили в инспекции по чрезвычайным ситуациям.

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Недавно в результате столкновения поездов в Чехии погибли четыре человека, среди которых две гражданки Украины.

Напомним: В конце марта в аварии автобуса в Германии пострадали две украинки, а в Польше 18-летний гражданин Украины погиб в ДТП, убегая от полиции.