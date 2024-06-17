ГУР розглядає будь-які військові цілі РФ у радіусі 800 км для атак дронами Magura

Головне управління розвідки Міністерства оборони України розглядає будь-які військові цілі російського агресора у радіусі 800 км для ураження надводними безпілотниками Magura.

Джерело: представник ГУР МОУ Євгеній Єрін в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Це багатоцвільовий дрон, і в принципі він може використовуватися на будь-яких водних поверхнях… На дальності 800 км ми розглядаємо будь-які можливості і будь-які військові цілі ворога для ураження нашими дронами".

Реклама:

Деталі: Триває збір воєнної розвідки на подібні дрони "Маґури для ГУРу". Заявлена ціль – 10 мільйонів гривень. Як зазначали розвідкники, кожен може долучитися до того, щоб ГУРкіт бентежив ворога ще ефективніше.

Загалом завдяки дронам Magura V5 уже знищено російських суден на суму у понад 200 мільйонів доларів, а орієнтовна оцінка завданих державі-агресору збитків складає понад пів мільярда доларів.