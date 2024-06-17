Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

25.06

Банківський форум

ГУР розглядає будь-які військові цілі РФ у радіусі 800 км для атак дронами Magura

Валентина РоманенкоПонеділок, 17 червня 2024, 12:24
ГУР розглядає будь-які військові цілі РФ у радіусі 800 км для атак дронами Magura
скриншот

Головне управління розвідки Міністерства оборони України розглядає будь-які військові цілі російського агресора у радіусі 800 км для ураження надводними  безпілотниками Magura.

Джерело: представник ГУР МОУ Євгеній Єрін в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Це багатоцвільовий дрон, і в принципі він може використовуватися на будь-яких водних поверхнях… На дальності 800 км ми розглядаємо будь-які можливості і будь-які військові цілі ворога для ураження нашими дронами".

Реклама:

Деталі: Триває збір воєнної розвідки на подібні дрони "Маґури для ГУРу". Заявлена ціль – 10 мільйонів гривень. Як зазначали розвідкники, кожен може долучитися до того, щоб ГУРкіт бентежив ворога ще ефективніше.

Загалом завдяки дронам Magura V5 уже знищено російських суден на суму у понад 200 мільйонів доларів, а орієнтовна оцінка завданих державі-агресору збитків складає понад пів мільярда доларів.

Теми: безпілотникиГУР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЗМІ: Звільнили поліцейського, який був з Тищенком під час конфлікту в Дніпрі

Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля на Андрія Гнатова

Новоспечені аспіранти-контрактники не матимуть відстрочки: МОН оновило правила вступу

У вівторок графіки відключень світла діятимуть цілодобово

ЗМІ: Власник Telegram-каналу "Джокер" змінює дорогі автівки, має охорону і підозріло виїжджає за кордон

Міноборони: У "Резерв+" цього літа можуть запустити автоматичне надання відстрочки

Усі новини...
безпілотники
Безпілотники ГУР в ніч на 17 червня атакували військові обʼєкти у трьох регіонах РФ – джерело
Дрон росіян поцілив в автівку на Херсонщині, одна людина загинула – ОВА
БпЛА атакували тракторний завод і металургійний комбінат у російському Липецьку – соцмережі
Останні новини
22:21
У російській Саваслейці втретє за вечір злетів МіГ-31К – оголошена повітряна тривога
22:19
Жителі ТОТ мають звернутися до Пенсійного фонду для продовження субсидій
22:12
Кортеж Орбана в Німеччині потрапив в аварію, загинув поліцейський
21:53
Вдруге за вечір в Україні була повітряна тривога через зліт винищувача МіГ-31К 
21:50
ЄВРО-2024Яремчук — про матч із Бельгією: Ми повинні зробити щось неймовірне
21:49
Пишний і Марченко підписали кредитну угоду до Ukraine Facility
21:23
ЗМІ: США оголосять про пакет військової допомоги Україні на $150 млн
21:22
Дніпровських комунальників та підприємців підозрюють у розтраті 6 мільйонів на паркуванні
21:21
ЗМІ: Звільнили поліцейського, який був з Тищенком під час конфлікту в Дніпрі
21:21
Жінки в США мають лише третину від пенсійних заощаджень чоловіків – опитування
Усі новини...
Реклама:
Реклама: