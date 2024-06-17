Прем′єр Ізраїлю розпустив військовий кабінет

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час зустрічі з членами кабінету політичної безпеки 16 червня оголосив про розпуск військового кабінету.

Джерело: The Times of Israel, The Jerusalem Post

Деталі: Повідомляється, що рішення було прийнято після відставки міністра Бені Ганца, слідом за яким із тимчасового уряду пішли колишній начальник генштабу Армії оборони Ізраїлю Гаді Айзенкот і депутат кнесету Хілі Троппер.

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"Кабінет був створений за угодою з Ганцем, на його прохання. Щойно Ганц пішов, необхідність у кабінеті відпала", - заявив Нетаньягу

Ганц і Айзенкот вийшли з уряду минулого тижня через те, що, за їхніми словами, Нетаньягу не зміг сформувати стратегію війни в Газі.

Військовий кабінет був створений після 7 жовтня для ухвалення рішень, пов'язаних із війною проти ХАМАС. Тепер ці рішення ухвалюватиме військово-політичний кабінет.