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Прем′єр Ізраїлю розпустив військовий кабінет

Станіслав ПогоріловПонеділок, 17 червня 2024, 12:28
Прем′єр Ізраїлю розпустив військовий кабінет
Біньямін Нетаньягу, фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час зустрічі з членами кабінету політичної безпеки 16 червня оголосив про розпуск військового кабінету.

Джерело: The Times of Israel, The Jerusalem Post

Деталі: Повідомляється, що рішення було прийнято після відставки міністра Бені Ганца, слідом за яким із тимчасового уряду пішли колишній начальник генштабу Армії оборони Ізраїлю Гаді Айзенкот і депутат кнесету Хілі Троппер.

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"Кабінет був створений за угодою з Ганцем, на його прохання. Щойно Ганц пішов, необхідність у кабінеті відпала", - заявив Нетаньягу

Ганц і Айзенкот вийшли з уряду минулого тижня через те, що, за їхніми словами, Нетаньягу не зміг сформувати стратегію війни в Газі.

Військовий кабінет був створений після 7 жовтня для ухвалення рішень, пов'язаних із війною проти ХАМАС. Тепер ці рішення ухвалюватиме військово-політичний кабінет.

Теми: Ізраїль
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