Премьер Израиля распустил военный кабинет

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с членами кабинета политической безопасности 16 июня объявил о роспуске военного кабинета.

Источник: The Times of Israel, The Jerusalem Post

Детали: Сообщается, что решение было принято после отставки министра Бени Ганца, вслед за которым из временного правительства ушли бывший начальник генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкот и депутат кнессета Хили Троппер.

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"Кабинет был создан по соглашению с Ганцем, по его просьбе. Как только Ганц ушел, необходимость в кабинете отпала", - заявил Нетаньяху

Ганц и Айзенкот вышли из правительства на прошлой неделе из-за того, что, по их словам, Нетаньяху не смог сформировать стратегию войны в Газе.

Военный кабинет был создан после 7 октября для принятия решений, связанных с войной против ХАМАС. Теперь эти решения будет принимать военно-политический кабинет.