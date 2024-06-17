У Чехії стався вибух на військовому полігоні: є постраждалі

Збройні сили Чехії повідомили про нещасний випадок із вибухом боєприпасу на одному з військових полігонів, внаслідок чого є постраждалі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Novinky

Деталі: Вибух стався на військовому навчальному полігоні в районі міста Лібава. В армії офіційно повідомили, що йдеться про "серйозний інцидент" і внаслідок події постраждали люди.

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Що саме вибухнуло і скільки всього постраждалих, у повідомленні не уточнюють.

"Ми намагаємося якнайшвидше надати допомогу, на місце прибув медичний гелікоптер. Інцидентом займається військова поліція", – повідомили у збройних силах Чехії.

Нагадаємо: В травні в Латвії під час військових навчань загинув військовослужбовець; у Швеції на навчаннях НАТО під час стрибка з парашутом постраждали 11 військових.