В Чехии произошел взрыв на военном полигоне: есть пострадавшие

Вооруженные силы Чехии сообщили о несчастном случае со взрывом боеприпаса на одном из военных полигонов, в результате чего есть пострадавшие.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Novinky

Детали: Взрыв произошел на военном учебном полигоне в районе города Либава. В армии официально сообщили, что речь идет о "серьезном инциденте" и в результате происшествия пострадали люди.

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Что именно взорвалось и сколько всего пострадавших, в сообщении не уточняют.

"Мы стараемся как можно быстрее оказать помощь, на место прибыл вертолет. Инцидентом занимается военная полиция", – сообщили в вооруженных силах Чехии.

Напомним: В мае в Латвии во время военных учений погиб военнослужащий; в Швеции на учениях НАТО во время прыжка с парашютом пострадали 11 военных.