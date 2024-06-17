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В Чехии произошел взрыв на военном полигоне: есть пострадавшие

Мария Емец, Валентина РоманенкоПонедельник, 17 июня 2024, 14:04
В Чехии произошел взрыв на военном полигоне: есть пострадавшие
полигон Либава. фото novinky.cz

Вооруженные силы Чехии сообщили о несчастном случае со взрывом боеприпаса на одном из военных полигонов, в результате чего есть пострадавшие.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Novinky

Детали: Взрыв произошел на военном учебном полигоне в районе города Либава. В армии официально сообщили, что речь идет о "серьезном инциденте" и в результате происшествия пострадали люди.

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Что именно взорвалось и сколько всего пострадавших, в сообщении не уточняют.

"Мы стараемся как можно быстрее оказать помощь, на место прибыл вертолет. Инцидентом занимается военная полиция", – сообщили в вооруженных силах Чехии. 

Напомним: В мае в Латвии во время военных учений погиб военнослужащий; в Швеции на учениях НАТО во время прыжка с парашютом пострадали 11 военных.

Темы: Чехиячрезвычайное происшествие
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